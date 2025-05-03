İtfaiyeciler Malatya'da Toplandı

Malatya’da gerçekleştirilen Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı, ülke genelindeki itfaiye teşkilatlarını bir araya getirdi. Toplantının ana gündemini teşkilatların kapasite artırımı, afet yönetimi stratejileri ve mevzuat düzenlemeleri oluşturdu. Programda, doğal afetlerde yürütülen fedakâr çalışmalara da geniş yer verildi.

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da katıldı. Aynı zamanda, organizasyon kapsamında düzenlenen Tüm İtfaiyeciler Birliği 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Yapılan seçim sonucunda, İslamoğlu genel başkan yardımcılığına seçildi.

Genel kurulda başkanlık görevine ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal getirildi. Bal, TBMM’nin Bolu Kartalkaya yangınına ilişkin oluşturduğu araştırma komisyonuna yapılan sunumla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıda ayrıca, itfaiyecilerin sahada karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve kurumsal işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi konularda fikir alışverişi yapıldı. Teşkilatların, özellikle deprem, yangın ve sel gibi büyük felaketlerde üstlendikleri hayati rol bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İHA