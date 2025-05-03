Düğün Konvoyuna Katılan Trafik Magandası 'Pes' Dedirtti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir düğün konvoyunda trafikte tehlikeli ve sorumsuz bir hareket cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Beşköprü Mahallesi’ndeki Adapazarı-Sapanca yolu üzerinde yaşandı. Arifiye yönüne seyir halinde olan 54 EL 125 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, hem kendi kapısını hem de yolcu kapısını açık şekilde araç kullanmaya devam etti. Düğün konvoyuna katılan otomobil, dakikalarca iki kapısı da açık şekilde seyahat etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar yoldaki diğer bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, yetkililerin sürücü hakkında işlem başlatıp başlatmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA