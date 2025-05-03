Düğün Konvoyuna Katılan Trafik Magandası 'Pes' Dedirtti

Sakarya'da aracının kapıları açık şekilde düğün konvoyuna katılan trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi. O görüntüler 'pes' dedirtti.

Düğün Konvoyuna Katılan Trafik Magandası 'Pes' Dedirtti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir düğün konvoyunda trafikte tehlikeli ve sorumsuz bir hareket cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Beşköprü Mahallesi’ndeki Adapazarı-Sapanca yolu üzerinde yaşandı. Arifiye yönüne seyir halinde olan 54 EL 125 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, hem kendi kapısını hem de yolcu kapısını açık şekilde araç kullanmaya devam etti. Düğün konvoyuna katılan otomobil, dakikalarca iki kapısı da açık şekilde seyahat etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar yoldaki diğer bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, yetkililerin sürücü hakkında işlem başlatıp başlatmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Otomobil Trafik trafik magandası
‘Gizemli Kutu’dan Tuzak Çıktı! Hediye Vaadiyle Kartları Boşaltıyorlar ‘Gizemli Kutu’dan Tuzak Çıktı! Hediye Vaadiyle Kartları Boşaltıyorlar
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Kuşadası'nda Motosikletler Çarpıştı; 2 Yaralı Kuşadası'nda Motosikletler Çarpıştı; 2 Yaralı
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu