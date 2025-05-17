Gümüşhane'de Esnaf, Bir Kadını Ölümden Kurtardı! Bıçaklı Saldırganı Engelledi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, dün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir tarım aletleri dükkânında korku dolu anlar yaşandı. ‘Yaralama’ suçundan kaydı bulunan Hüsamettin M. (33), iş yerine gelen Meryem Y.’ye (48) bıçakla saldırmaya kalkıştı. Meryem Y.’nin, Hüsamettin M.’nin bir süredir kızı T.Y.’yi rahatsız ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olay anında motosikletten inerek Meryem Y.’nin üzerine bıçakla yürüyen Hüsamettin M., iş yeri önünde bulunan dükkân sahibi Beytullah Nas’ın hızlı müdahalesiyle durduruldu. Nas’ın cesur hamlesi, Meryem Y.’nin yaralanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hüsamettin M.’yi gözaltına aldı.

Yaralama suçundan sabıkası bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlik tarafından gözlem altına alınmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA