Mahsun Kırmızıgül Ateş Püskürdü: 'Adamsanız...'

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, adının 'Terörsüz Türkiye'yi İstemeyenler' listesine eklenmesine tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Ben “Hepimiz kardeşiz” derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk" ifadelerini kullandı

Esma Karayel Esma Karayel
Mahsun Kırmızıgül Ateş Püskürdü: 'Adamsanız...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ‘PKK’ya silah bıraktır’ çağrısının ardından başlayan süreçte, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde önemli bir gelişme yaşanmış ve terör örgütü PKK silah bırakma ve fesih kararını açıklamıştı.

Yeni süreç, Türkiye gündeminin en önemli konusu haline gelirken, sanatçı Mahsun Kırmızıgül’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Kırmızıgül, ‘Terörsüz Türkiye İstemeyenler’ listesine adının eklendiğini ve kendisinin hedef gösterildiğini belirterek sert tepki gösterdi. Kırmızıgül, Türkiye’nin terörden de önemli sorununun ‘yolsuzluk’ olduğunu işaret etti.

Mahsun Kırmızıgül Ateş Püskürdü: 'Adamsanız...' - Resim : 1

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçılar “terörsüz Türkiye istemiyor” diye bir liste yapmışlar. Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler…

Ben “Hepimiz kardeşiz” derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk.

Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, “YOLSUZLUK."

Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede.

Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok. Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir. Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz! Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası.

Bugün…

Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor. Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor.

Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim.

Şunu çok iyi bilin ki…

Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak.

Yolsuzluk terörle eş değerdedir.

Şimdi siz de…
Adamsanız, bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız."

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