Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı! Çok Kuvvetli Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün Marmara ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

İKİ BÖLGEYE FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 30°C, Balıkesir 32°C, Edirne 32°C, Çanakkale 32°C.

Ege: Az bulutlu ve açık. İzmir 32°C, Muğla 32°C, Denizli 37°C, Afyonkarahisar 34°C.

Akdeniz: Doğusunda parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya 31°C, Adana 35°C, Hatay 33°C, Isparta 33°C.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 34°C, Konya 34°C, Eskişehir 35°C, Yozgat 30°C.

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık. Bolu 34°C, Düzce 34°C, Zonguldak 26°C, Sinop 33°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Samsun 30°C, Trabzon 29°C, Rize 30°C, Amasya 33°C.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Erzurum 31°C, Kars 30°C, Malatya 36°C, Van 28°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 41°C, Gaziantep 39°C, Siirt 39°C, Mardin 35°C.

Kaynak: Haber Merkezi