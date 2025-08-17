26 Yıldır Dinmeyen Acı... Saat 03.02'de Hayat Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenler, merkez üssü Gölcük’te düzenlenen törenle anıldı. Saat 03.02’de Kavaklı Sahili’ndeki anıt önünde bir araya gelen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti. Törene, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan anma programında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Sezer, 26 yıl önce yaşanan büyük felaketin acılarının hala taze olduğunu vurguladı. Sezer, “03.02’de insanların uykuda oldukları bir anda deprem meydana geldi. Hayatta kalanlar, enkaz altındaki yakınlarını kurtarmak için mücadele etmek zorunda kaldı” dedi.

Başkan Sezer, 1999 depremi ile 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler arasındaki en büyük farkın AFAD ve güçlü arama kurtarma ekiplerinin varlığı olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin 1999 öncesi böyle bir felakete hazırlıksız yakalandığını belirten Sezer, kentsel dönüşümün bu süreçte ülkenin gündemine girdiğini ifade etti.

'TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLDU'

Konuşmasını sürdüren Başkan Sezer, "Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi'nden önce, Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an itibariyle önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturabileceği noktaya gelecek, tamamlanan bloklar var. 36 dönümlük bir alanda, iki katı yerin altında otoparkı bulunan projeler tamamlanmak üzere. Şehre baktığımızda yönetmeliklerde çok önemli değişiklikler görüyoruz. 1975 yönetmeliğine göre yapılmış, zayıf ve dayanıksız binalar vardı. 1999 depreminden sonra ise binaların sağlamlığı noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Zemin etüdü, yapı denetim sistemi gibi pek çok düzenleme getirildi. Aslında o büyük felaketten sonra şehircilik anlamında önemli değişiklikler yapıldı. 1999 Depremi, Türkiye için bu anlamda bir milat oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA