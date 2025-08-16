17 Ağustos Marmara Depreminin Sesi İlk Kez Duyuldu! Tam 26 Yıl Sonra Acısı Bu Kez Kulaklarımızda

17 binden kişiye mezar olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin sesinin duyulmasını sağlayan proje dikkat çekti. Dr. Hamdullah Livaoğlu, depremin titreşim frekanslarını sese dönüştürdü.

1999 yılında meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 26 yıl sonra işitilebilir hale getirildi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, depremin titreşim frekanslarını sese dönüştürerek, toplumsal hafızayı tazeleyecek dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

17 Ağustos Marmara Depreminin Sesi İlk Kez Duyuldu! Tam 26 Yıl Sonra Acısı Bu Kez Kulaklarımızda - Resim : 1

17 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği, 43 bin 953 kişinin yaralandığı yıkıcı depremin ardından yıllar içinde birçok bilimsel analiz yapılırken, Livaoğlu depremi farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Sismik veriler kullanılarak hazırlanan çalışma sayesinde, depremin yer kabuğunda yarattığı titreşimler artık ses olarak dinlenebiliyor.

17 Ağustos Marmara Depreminin Sesi İlk Kez Duyuldu! Tam 26 Yıl Sonra Acısı Bu Kez Kulaklarımızda - Resim : 2

'AMACIMIZ TOPLUMSAL HAFIZAYI CANLI TUTMAK'

Livaoğlu, şu ifadeleri kullandı: Dijital çağın başında yaşadığımız bu büyük felaket, ülkemize derin izler bıraktı. 17 Ağustos 1999 depremi, sadece fiziksel değil, psikolojik ve toplumsal bir yıkımdı. Bu çalışmanın amacı, toplumsal hafızayı canlı tutmak. Depremin bir sesi yoktur ama yer altındaki titreşim frekansları sese dönüştürülebilir. Bu, sismolojik anlamda nicel bir ölçüt olmasa da, yaşananları somutlaştırmak için güçlü bir araçtır.

17 Ağustos Marmara Depreminin Sesi İlk Kez Duyuldu! Tam 26 Yıl Sonra Acısı Bu Kez Kulaklarımızda - Resim : 3

SES, UYARICI VE HATIRLATICI OLABİLİR

Livaoğlu, bu tarz projelerin kamuoyu farkındalığını artırabileceğine de dikkat çekerek, "Depremin sesiyle yüzleşmek, yeni felaketlere karşı daha hazırlıklı bir toplum yaratma yolunda güçlü bir uyarıdır" dedi.

Kaynak: DHA

