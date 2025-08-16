İstanbul'u Fırtına Vurdu: Ağaçlar Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve rüzgar, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, hem yaralanmalara hem de maddi hasara yol açtı.

Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri’nde rüzgarın devirdiği ağacın parçaları, yoldan geçen iki kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

AĞAÇLAR FIRTINANIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde kaldırımdaki bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrilerek park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi’nde de sabah saatlerinde bir ağaç yolun ortasına devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından ağaç kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

GÜLHANE PARKI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA