250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, son zamanlarda vaka sayılarının arttığı ‘sahte kremlere’ ilişkin uyardı. Özkol, içeriğinde bilimsel madde bulunmayan kozmetik ürünlerinin sağlık için büyük risk taşıdığını belirterek “Ciltte kalıcı hasarlara yol açabiliyor” dedi. Özkol, aynı zamanda bilinenin aksine vazelinin güneşten korumadığını da belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, internetten veya aktarlardan kontrolsüz şekilde satın alınan kozmetik ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir - Resim : 1

SON 2 HAFTADA ARTTI

Özkol, sadece son iki haftada, sahte kremler nedeniyle ciltlerinde kızarıklık, yanma ve alerjik reaksiyon gelişen 5 kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

BİLİMSEL İÇERİKLER DEĞİL

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan hastaların tamamının, internetten ya da aktarlardan edindikleri “leke giderici” ve “cilt beyazlatıcı” şeklinde tanıtılan ürünleri kullandıkları belirlendi.

250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir - Resim : 2
Yanlış güneş kremi kullanımı sonrasında tahriş olan cilt

Prof. Dr. Özkol, söz konusu ürünlerin içeriklerinin çoğunlukla belirsiz olduğunu ve bilimsel bir dayanağının bulunmadığını vurguladı.

250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir - Resim : 3

“HER CİLT AYNI TEPKİYİ VERMEZ”

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan güzellik temalı paylaşımların, bireyleri bilinçsizce ürün kullanmaya yönlendirdiğine dikkat çeken Özkol, “Başkalarının kullandığı kremi kendilerine de uygun sanıyorlar. Ancak her cilt yapısı farklıdır. Bu nedenle kullanılacak her ürün öncesinde bir dermatoloğa danışmak şart” dedi.

“250 LİRALIK KREM YOĞUN BAKIMA SÜRÜKLEDİ”

Hastaneye başvuran bir kişinin, yalnızca 250 TL’ye internetten aldığı kremi birkaç gün kullanmasının ardından yoğun bakıma alındığını belirten Özkol, “Kremin içeriğinde ne olduğu belli değil. Sadece cilt lekelerini yok ettiğini iddia ediyor. Ancak bu tür ürünler, ciltte kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Hatta bir hastamızda lekeler tüm vücuda yayıldı. Bu izlerin kalıcı olup olmadığını henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SADECE ECZANE ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLMELİ”

Cilt tedavisinin bireysel ve uzman takibi gerektiren bir süreç olduğunu hatırlatan Özkol, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: Komşunuzun iyi sonuç aldığı bir krem sizde alerjiye neden olabilir. Her bireyin cilt yapısı farklıdır. Gelişigüzel krem veya ilaç kullanımından kaçının. Kullandığınız ürünlerin mutlaka eczanelerden temin edilmiş ve içeriği belli olan ürünler olmasına dikkat edin.

250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir - Resim : 4

“VAZELİNLE GÜNEŞ KORUNMAZ”

Yaz aylarında sahte güneş kremleri kullanımının da arttığına dikkat çeken Özkol, bazı ürünlerin içeriğinde yalnızca vazelin bulunduğunu, bu durumun da güneşten korumak yerine ciltte istenmeyen görüntülere ve tepkilere neden olabileceğini belirtti. Özkol, “Güneşten korunacağım diye sadece vazelin sürüp gelen hastalarımız oluyor. Bu da ciltte ciddi problemler yaratıyor” dedi.

Kaynak: AA

