İstanbul’da Fırtına Alarmı: Ağaçlar Devrildi, Camlar Kırıldı, Trafik Kilitlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle birçok noktada ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu ve toplu taşıma aksadı.

ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA TEKNE ALABORA OLDU

Zeytinburnu açıklarında fırtına nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. Teknedeki 4 kişi, çevrede bulunan diğer teknelerde bulunan kişiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, müdahalede bulundu. Teknenin alabora olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

DEVRİLEN AĞAÇLAR TRAFİKTE VE HAYATTA ZORLUK YARATTI

Merter Kestane Sokak’ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Tuzla Marmaray hattında da devrilen bir ağaç sebebiyle tren seferlerinde aksama yaşandı; yolcular bir süre tren yolu üzerinde yürümek zorunda kaldı. Pendik Aydınlı Yolu Caddesi’nde yaşanan benzer bir ağaç devrilmesi, trafik yoğunluğuna yol açtı.

Kartal’da da etkili olan rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu.

İŞ YERİNİN CAMLARI KIRILDI, ŞEMSİYE VATANDAŞA DÜŞTÜ

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bir binanın ikinci katında bulunan iş yerinin camları fırtına nedeniyle kırılarak yere düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve zabıta ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Aynı binanın birinci katındaki iş yerinde de camlarda çatlaklar oluştu. Kırılan camların düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Büyükçekmece Atatürk Caddesi’nde bir manavın önünde duran şemsiye, kuvvetli rüzgarla birlikte uçup bir vatandaşın üzerine devrildi. O anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR’DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Üsküdar Selimiye Mahallesi’nde yol kenarındaki ağaç, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle yakındaki elektrik direğine zarar veren ağaç, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden açıldı.

Ataşehir Atatürk Mahallesi Girne Caddesi’nde ise rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın dalları park halindeki araca zarar verdi. İtfaiye ekipleri, müdahaleyle dalları kaldırdı.

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Yamaç Sokak’ta da bir çınar ağacının dalları rüzgarda kırılarak tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik amaçlı trafiğe kapattı ve tehlikeli dalları kesti.

TELEFERİK SEFERLERİ FIRTINA NEDENİYLE DURDU

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarının olumsuz etkisi nedeniyle Maçka-Taşkışla (TF1) ve Eyüp-Piyer Loti (TF2) teleferik hatlarında seferlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Fırtınanın etkilerine karşı vatandaşların dikkatli olması ve resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor. İBB ve ilgili birimler, hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA