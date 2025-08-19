Liposuction Ameliyatı Sonu Oldu: Fransa'dan Gaziantep'e Geldi, Hastaneden Cansız Bedeni Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te özel bir hastanede liposuction ameliyatı olan 2 çocuk annesi Burcu Hasgül, operasyon sonrası komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Başlangıçta “normal ölüm” raporu ile defnedilen kadının cenazesi, ailesinin hastane ihmaline yönelik şikayeti üzerine savcılık kararıyla otopsi için mezardan çıkarıldı.

FRANSA'DAN AMELİYAT İÇİN GELDİ

Fransa’da yaşayan ve liposuction yaptırmak üzere Gaziantep’e gelen 33 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Hasgül, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde ameliyata alındı. Operasyon sırasında fenalaşan Hasgül’ün ameliyatı yarıda bırakıldı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların, Hasgül’de faktör 8 eksikliği bulunduğunu belirterek operasyonu durdurduğu öne sürüldü. Daha sonra başka bir özel hastaneye sevk edilen Hasgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NORMAL ÖLÜM' RAPORUYLA DEFNEDİLDİ

Hasgül’ün cenazesi, hastanenin morgundan ailesine “normal ölüm” raporu ile teslim edilerek defnedildi. Ancak günler sonra hastanede benzer belirtiler gösteren başka bir hastanın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, durumu şüpheli buldu. Özel MMT Amerikan Hastanesi ve ameliyatı yapan doktorların ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, Hasgül’ün mezarının açılarak otopsi yapılmasına karar verdi.

Ablasının basit bir estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiğini anlatan kardeşi Yusuf Yaşar, “Ablam basit bir estetik operasyon geçirdi. Bir karın bölgesinden yağ aldırma operasyonu ameliyatına girdi. Sürecin sonunda biz cansız bedenini aldık. 4 Ağustos günü Gaziantep’te Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ameliyatı kötü geçti. Ameliyatı sonlandıramadılar. Bitiremeden yoğun bakıma alındığı haberi geldi. Biz bu süreçte zaten ameliyat olmasına karşıydık. Kendisi de illa olmak istedi. Hatta bazı doktorlara sorduğunda bazı doktorlar yapmak da istemedi. Ama hastanede bulunan doktor sürecin riskli olduğunu bile bile bu ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyatı sonlandırılamadı. Yoğun bakıma aldırdılar." dedi.

Kendilerine ilk gün yeterli bilgi verilmediğini ve yalnızca kan nakliyle ablasının düzeleceğinin söylendiğini belirten Yaşar, "İkinci günü akşamına doğru bize farklı bir bilgi vermeye başladılar. Bu sefer faktör eksikliği söylendi. Faktör eksikliği varmış. 'Bu kalıtsal bir hastalık. Ailenizde olabilecek diğer bireylerde de olabilecek bir rahatsızlık' dendi. Milyonda bir rastlanan bir rahatsızlıkmış." diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

OTOPSİ YAPILAMADI

Sevk edildiği diğer özel hastanede entübe edilen ve bir süre sonra kalbi duran Hasgül’e normal ölüm raporu verildiği için otopsi yapılamadı. Yusuf Yaşar, hastanede bir kişinin daha benzer şikayetlerle yaşam savaşı verdiğini belirterek, "3. günün sabahıydı. Yoğun bakımı bulduk. Hem ben kendi çabamla bir hem de kendisi doktoru çabasıyla Gaziantep'te farklı bir özel hastaneye kaldırdık. Kaldırdığımızda zaten bilinci kapalıydı. Çok kötü durumdaydı. Hastaneye kaldırıldıktan 2 saat sonra entübe edildi. Orada kalbi durdu sonra çalıştırdılar. Ardından doktorlar, durumunun çok kritik olduğu, yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu bize bildirdiler." diye konuştu.

BENZER DURUMDA HASTALAR VAR

Gece saatlerinde ablasının ölüm haberini aldığını belirten Yaşar, 'doğal ölüm' raporu verildiği için ölümü kabullendiklerini ve cenazeyi defnettiklerini, ancak kendisinin şüpheleri üzerine araştırmaya devam ettiğini anlattı. "Aynı hastanede başka hastaların da aynı gün olup aynı semptomların gerçekleşmesi ve birebir aynı olmasa da benzeri semptomların gerçekleşmesi bizi şüphelendirdi." diyen Yaşar, "22 yaşındaki bir genç, o da estetik ameliyatı oluyor burnundan. Onu da şu an başka hastaneye kaldırmışlar ve yaşam savaşı veriyor. Onun da durumu çok kritik. Aileyle görüştüğümde bilgileri anlattı. Süreci anlattı. Bizim yaşadığımız süreçle aynı süreç" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların benzerliği sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve Hasgül’ün mezarı 1 hafta sonra açılarak otopsi yapıldı. Yusuf Yaşar, "Savcının bu kadar hızlı bir şekilde karar alması bizde başka şüpheler de uyandırdı. Başka şikayetlerin de olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

ACILI EŞ: ADALET YERİNE GELSİN

Burcu Hasgül’ün eşi Gökhan Hasgül de, "Biz Paris'te yaşıyoruz. Eşimi Türkiye'ye yolladım. Estetik ameliyatı olacaktı. Ameliyatı iyi geçmemiş bir hata yapmışlar. O hatayı da bizden gizlemeye çalışıyorlar. Hala bize hiç kimse bir şey söylemedi ve ben zaten bu durumu duydum. O an Fransa'dan Türkiye'ye atladım geldim. Eşimi ameliyathaneden yoğun bakıma almışlar. Ondan sonra işte hep bize ‘iyiye gidiyor, şimdilik uyuyor, kan eksikliği var' dediler. Ameliyat olduğunda iyi geçmemiş. Benim tek istediğim adalet yerine gelsin. Devletime güveniyorum. Nereden bize yardımcı olabilirlerse bu yalanlarını ortaya çıkartsınlar. Yani bir şey var, bir şey yapmışlar. Bunu da bulmaları gerekiyor. Bizden herkes gizledi ve hastaneden çıkarken doğal ölüm diye yazmışlar. Önce Allah'a güveniyorum, sonra devlete güveniyorum. Biz elimizden geleni hepsini yaptık. Devlet de mutlaka yapar" dedi.

