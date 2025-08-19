Osmaniye'de 'Birazdan Gelirim' Diyerek Evden Çıkmıştı! 16 Yaşındaki Kayıp Nesrin'den İyi Haber

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “Birazdan gelirim” diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Ö., polis tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi.

Osmaniye'de 'Birazdan Gelirim' Diyerek Evden Çıkmıştı! 16 Yaşındaki Kayıp Nesrin'den İyi Haber
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere köyünde, 17 Ağustos 2025 akşamı “Birazdan gelirim” diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Ö.’den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi büyük endişe yaşamıştı.

Baba Halil Ö.’nün durumu jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Nesrin Ö., polis tarafından bulunarak baba Halil Ö. ve anne Aysel Ö.’ye teslim edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, Nesrin Ö.’nün evden ayrılmasının ardından ailesinin kayıp başvurusu yapmasıyla kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Polis ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunan Nesrin Ö.’nün ailesine kavuşması, köyde sevinçle karşılandı. Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, Nesrin Ö.’nün neden evden ayrıldığına dair detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA

