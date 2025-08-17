Hatay’da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘cinsel istismar’ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İskenderun’da cinsel istismar suçundan yakalama kararı bulunan V.D. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
