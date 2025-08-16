Ankara Elmadağ’da Süt Toplama Deposunda Yangın

Ankara’nın Elmadağ ilçesi Hisarköy Mahallesi’nde bir süt toplama deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

Son Güncelleme:
Ankara Elmadağ’da Süt Toplama Deposunda Yangın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Hisarköy Mahallesi’nde, 16 Ağustos 2025 günü öğle saatlerinde bir süt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Diyarbakır’da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan EtkilendiDiyarbakır’da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan EtkilendiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara Yangın
Son Güncelleme:
Denizli’de Tofaş Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı Denizli’de Tofaş Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi!
Diyarbakır’da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi Diyarbakır’da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi
AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü