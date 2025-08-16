Ankara Elmadağ’da Süt Toplama Deposunda Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Hisarköy Mahallesi’nde, 16 Ağustos 2025 günü öğle saatlerinde bir süt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İHA