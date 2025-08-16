Diyarbakır’da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi 133. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde, 16 Ağustos 2025 tarihinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde ayakta tedavi uyguladı. Yangının etkisiyle çevredeki 2 binanın dış cephelerinde maddi hasar meydana geldi.Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA