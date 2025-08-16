Denizli’de Tofaş Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka 03 AEB 523 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen araçta bulunan 2’si kadın, 2’si erkek toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde, 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası Tofaş marka otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA