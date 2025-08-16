Antalya Serik’te Akaryakıt İstasyonu Soygununa 6 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesi Dikmen Mahallesi’nde 2 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen “nitelikli yağma” olayıyla ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yapılan detaylı güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, soygunun 2’si maskeli toplam 6 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Olaydan bir gün sonra, 3 Ağustos 2025’te düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler K.B., U.T., A.C., O.A., H.T. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serik’teki bu operasyon, bölgedeki asayiş olaylarına karşı emniyet güçlerinin kararlı mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA