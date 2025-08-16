Ankara Çavuşlu Göleti’nde Trajik Kaza: Kuzenler Boğularak Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkiinde bulunan Çavuşlu Göleti, 15 Ağustos 2025 günü saat 15.00 sularında yürekleri burkan bir faciaya sahne oldu. Şehir dışından Ankara’ya gezmeye gelen 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü, kuzeni Tayfun Erdoğan ve eşiyle birlikte piknik yapmak için gölet kenarına gitti. Serinlemek için suya giren Sudenaz Kökçü’nün bir süre sonra çırpınmaya başladığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan, onu kurtarmak için tereddüt etmeden gölete atladı. Ancak ne yazık ki her iki kuzen de suda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin yoğun arama çalışmaları sonucunda Sudenaz Kökçü ve Tayfun Erdoğan’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

'YÜZME BİLİYORUM DEMİŞ'

Tayfun Erdoğan’ın komşusu Bilgen Erdoğan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Komşum, eşi ve yanındaki kuzeniyle göl kenarına piknik yapmaya gitmişler. Kız, ‘Ben yüzme biliyorum’ diyerek suya girmiş. Sonra batmaya başlamış. Tayfun da onu kurtarmak için suya atlamış, ama yüzme bilmiyormuş. İkisi de kurtarılamadı” dedi. Bilgen Erdoğan, ekiplerin olay yerine geç geldiğini ve kuzenlerin yaklaşık iki saat suda kaldığını belirtti.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sudenaz Kökçü’nün cenazesi memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine gönderildi. İki çocuk babası Tayfun Erdoğan ise Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Büyükcamili Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

