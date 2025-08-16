Alanya’da Drift Yapan UTV Sürücülerine 166 Bin TL Ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Konaklı Mahallesi’nde UTV araçlarla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücüye jandarma ekipleri tarafından 166 bin 378 TL para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde, UTV (traktör) tipi araçlarla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücü, jandarma ekiplerinin radarına takıldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kamuya açık yolda drift yapıldığı ve trafiğin tehlikeye atıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yaptıkları incelemelerde, 3 sürücünün sadece drift yapmakla yetinmediğini, aynı zamanda ters yönde araç kullandığını ve tehlikeli şerit değişiklikleri yaparak trafik kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin denetimleri sonucunda, sürücülere toplam 166 bin 378 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliğini hiçe sayan bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

