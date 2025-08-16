Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Çorum-Samsun karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir bariyerlere çarparak ağaçlık alana savruldu. Kazada sürücü Sabri Ö. ve yolcu Erol Y. yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Sabri Ö.’nün kullandığı 19 ABT 578 plakalı otomobilin Samsun istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana girerek durabildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sabri Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Erol Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yetkililer, karayolunda benzer kazaların önlenmesi için sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi ÖldüYozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi ÖldüGüncel

Alanya’da Drift Yapan UTV Sürücülerine 166 Bin TL CezaAlanya’da Drift Yapan UTV Sürücülerine 166 Bin TL CezaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum Trafik kazası
Alanya’da Drift Yapan UTV Sürücülerine 166 Bin TL Ceza Alanya’da Drift Yapan UTV Sürücülerine 166 Bin TL Ceza
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
Hakkari Yüksekova’da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı Hakkari Yüksekova’da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok! İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!