Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Sabri Ö.’nün kullandığı 19 ABT 578 plakalı otomobilin Samsun istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana girerek durabildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sabri Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Erol Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yetkililer, karayolunda benzer kazaların önlenmesi için sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA