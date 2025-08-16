Hakkari Yüksekova’da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi’nde hafif ticari kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hakkari Yüksekova’da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, 65 DD 056 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yüksekova’da sıkça yaşanan trafik kazaları, bölgedeki yol güvenliği ve sürücü dikkati konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Fethiye'de Korkunç Kaza! Eski AKP'li Vekil Ali Boğa Hayatını KaybettiFethiye'de Korkunç Kaza! Eski AKP'li Vekil Ali Boğa Hayatını KaybettiGüncel

Erzincan’da Feci Kaza: 3 Ölü, 6 YaralıErzincan’da Feci Kaza: 3 Ölü, 6 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakkari Trafik kazası
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Yozgat’ta Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi Yozgat’ta Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi
Bağcılar’da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı Bağcılar’da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı
Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis