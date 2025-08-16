Hakkari Yüksekova’da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, 65 DD 056 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yüksekova’da sıkça yaşanan trafik kazaları, bölgedeki yol güvenliği ve sürücü dikkati konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA