Balıkesir Savaştepe’de Silahlı Yağma Suçlusu Ormanlık Alanda Yakalandı

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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi. “Yol kesme ve silahlı yağma” suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.E. isimli firari, 2 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği’nin koordineli çalışmasıyla, şüphelinin Savaştepe ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Ekipler, istihbarat çalışmaları sonucunda S.E.’nin ormanlık bir alanda gizlendiğini belirledi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, S.E. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA