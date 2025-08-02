Bilecik’te Operasyon: 6 Kişi Yakalandı, 27 Araca Ceza Kesildi

Bilecik genelinde düzenlenen “Huzur ve Güven Uygulaması”nda 204 polis memuru görev aldı. 2 bin 428 şahıs ve 93 işyerinin denetlendiği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı, 27 araca idari para cezası uygulandı.

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Bilecik’te Operasyon: 6 Kişi Yakalandı, 27 Araca Ceza Kesildi
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Bilecik’te vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir “Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. 2 Ağustos 2025 tarihinde, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ın koordinesinde düzenlenen operasyona 204 polis memuru katıldı. Şehir genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, işyerleri, araçlar, binalar ve şahıslar titizlikle kontrol edildi.

Operasyon kapsamında, toplam 2 bin 428 şahsın kimlik ve üst araması yapılırken, 93 işyeri de detaylı bir şekilde denetlendi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 27 araca idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir yasa dışı materyale rastlanmadığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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