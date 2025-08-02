Tekirdağ’da Feci Kaza: Sebze Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, D-110 Karayolu Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Saat 12.00 sularında, Ö.T. idaresindeki 59 ABL 537 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan ürünler çevreye saçıldı, karayolu adeta sebze ve meyve tarlasına döndü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü Ö.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda yolcu olarak bulunan L.T. ve Ş.T. ise yaralı olarak kurtarıldı ve ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, ancak tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA NEDEN OLDU?

Kaza sonrası, sürücü Ö.T.’nin cenazesi otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Ancak, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan tahkikat sürüyor.Devrilen kamyon ve yola saçılan ürünler nedeniyle D-110 Karayolu’nda trafik bir süre aksadı. Karayolları ekipleri, kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından karayolunda trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA