Vali Sözer, Çarşı Esnafıyla Buluştu

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Vali Sözer, çarşı bölgesindeki iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında esnafın taleplerini dinleyen Sözer, vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi.

İlgiden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Sözer, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün Bilecik’in kalbinde; esnafımızla çayı, vatandaşlarımızla gönül sohbetini paylaştık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA