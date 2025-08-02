Vali Sözer, Çarşı Esnafıyla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak hem iş yeri sahipleriyle hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer, Çarşı Esnafıyla Buluştu
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Vali Sözer, çarşı bölgesindeki iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında esnafın taleplerini dinleyen Sözer, vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi.

İlgiden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Sözer, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün Bilecik’in kalbinde; esnafımızla çayı, vatandaşlarımızla gönül sohbetini paylaştık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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