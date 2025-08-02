47 Kez Kan Bağışladı, Plaketle Onurlandırıldı

Bilecik’te yaşayan Turgut Gürkan Masat, 47’nci kez kan bağışında bulunarak örnek bir davranışa imza attı. Masat’a bu anlamlı katkısı nedeniyle Türk Kızılay’ı tarafından plaket verildi.

47 Kez Kan Bağışladı, Plaketle Onurlandırıldı
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Toplum sağlığına katkı sunmak amacıyla düzenli olarak kan bağışında bulunan Turgut Gürkan Masat, Türk Kızılay’ının Bilecik Şubesi önüne kurulan mobil kan bağış aracında 47’nci kez kan verdi.

Kızılay yetkilileri, Masat’ın bu gönüllü katkısını karşılıksız bırakmayarak teşekkür plaketi takdim etti. Yapılan açıklamada, "Kan bağışına gösterdiği duyarlılık ve topluma sağladığı değerli katkılardan dolayı Turgut Bey’e ve ailesine teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Masat’ın istikrarlı bağışları, hem örnek bir vatandaşlık duruşu sergiledi hem de kan bağışının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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