Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay, 1 Ağustos 2025 tarihinde, Marmaris açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen ile beraberindeki 2 çocuğu güvenli bir şekilde kurtardı.

Operasyon sırasında, göçmenleri yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarmaya çalıştığı değerlendirilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA