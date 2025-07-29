Muğla'da 27 Düzensiz Göçmen Ve 3 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde karada tespit edilen 5’i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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Muğla'da 27 Düzensiz Göçmen Ve 3 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde karada tespit edilen 5’i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 22 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İHA

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