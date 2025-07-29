Antalya'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Antalya'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Sugözü Mahallesi’nde, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 16:32 civarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan G.’nin kullandığı 07 BGA 739 plakalı kamyonet, Sugözü Mahallesi’nden Gazipaşa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole uçtu.

Kazada, sürücü Ramazan G. ile araçta yolcu olarak bulunan Nazmi Ş. ve Berat S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza bölgesinde yol güvenliği için önlemler alınırken, kamyonetin şarampole yuvarlanmasına yol açan sebepler araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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Antalya Trafik kazası
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