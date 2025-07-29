Bitlis’te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı

Bitlis’in Beşminare Mahallesi’nde yol yapım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, gaz akışı durdurularak inceleme başlatıldı.

Bitlis’te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis’in merkez Beşminare Mahallesi’nde, 29 Temmuz 2025 Salı günü öğle saatlerinde yol yapım çalışması sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. İş makinesinin boruya zarar vermesiyle gerçekleşen büyük gürültülü patlama, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlendi.

Olay yerine hızla itfaiye, AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında doğal gaz akışını geçici olarak durdurdu ve bölgede detaylı incelemelere başladı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtirken, teknik ekiplerin patlamanın nedenlerini ve hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Doğal gaz akışının kontrollü bir şekilde durdurulmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştırılırken, ekiplerin gaz kaçağı kontrollerini tamamlamasının ardından normale dönmesi bekleniyor. Bitlis Belediyesi ve ilgili kurumlar, benzer olayların önüne geçmek için yol yapım çalışmalarında daha sıkı denetimlerin yapılacağını duyurdu. Soruşturma, patlamanın teknik detayları ve olası ihmaller üzerine devam ediyor.

Bodrum’da İsale Hattı Yine Patladı: Bahçeleri ve Sokakları Su BastıBodrum’da İsale Hattı Yine Patladı: Bahçeleri ve Sokakları Su BastıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bitlis
Bolu’da Ateşli Piknik Yasağı: Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler Bolu’da Ateşli Piknik Yasağı: Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler
Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu
21 Milyon Liralık Hırsızlık Çetesine 4 İlde Operasyon 21 Milyon Liralık Hırsızlık Çetesine 4 İlde Operasyon
Antalya'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı Antalya'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa’da Tır Kazası: Otomobil Bariyerlere Çıktı, 3 Yaralı Şanlıurfa’da Tır Kazası: Otomobil Bariyerlere Çıktı, 3 Yaralı
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat