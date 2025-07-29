Bitlis’te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı

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Bitlis’in merkez Beşminare Mahallesi’nde, 29 Temmuz 2025 Salı günü öğle saatlerinde yol yapım çalışması sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. İş makinesinin boruya zarar vermesiyle gerçekleşen büyük gürültülü patlama, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlendi.

Olay yerine hızla itfaiye, AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında doğal gaz akışını geçici olarak durdurdu ve bölgede detaylı incelemelere başladı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtirken, teknik ekiplerin patlamanın nedenlerini ve hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Doğal gaz akışının kontrollü bir şekilde durdurulmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştırılırken, ekiplerin gaz kaçağı kontrollerini tamamlamasının ardından normale dönmesi bekleniyor. Bitlis Belediyesi ve ilgili kurumlar, benzer olayların önüne geçmek için yol yapım çalışmalarında daha sıkı denetimlerin yapılacağını duyurdu. Soruşturma, patlamanın teknik detayları ve olası ihmaller üzerine devam ediyor.

Kaynak: İHA