Sivas'ta Yangın! 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Kaynak: AA