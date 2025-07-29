Sivas'ta Yangın! 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.
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İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.
Kaynak: AA