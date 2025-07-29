Sivas'ta Yangın! 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta Yangın! 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Kaynak: AA

Etiketler
Sivas Yangın
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Şanlıurfa’da Tır Kazası: Otomobil Bariyerlere Çıktı, 3 Yaralı Şanlıurfa’da Tır Kazası: Otomobil Bariyerlere Çıktı, 3 Yaralı
Bolu’da Ateşli Piknik Yasağı: Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler Bolu’da Ateşli Piknik Yasağı: Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler
Bitlis’te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı Bitlis’te Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı
Antalya'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı Antalya'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat Seyhan Avşar’ın Haberi Sonrası Bakanlık Harekete Geçti! Bakan Tunç’tan HSK’ya Kritik Talimat