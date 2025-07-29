Antalya'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden çanta içerisinde bulunan 5 bin TL ve bin doların çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen G.K. ve T.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA