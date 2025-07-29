Bolu’da Ateşli Piknik Yasağı: Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler

Bolu Valiliği, orman yangını riskine karşı 29 Temmuz-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında mangal, barbekü ve semaverle ateşli piknik yapmayı yasakladı. Ormanlık alanlara giriş yasağı ise 30 Eylül’e kadar devam edecek.

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Bolu’da Ateşli Piknik Yasağı: Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler
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Bolu Valiliği, artan orman yangını riskine karşı il genelinde yeni önlemler aldı. Valilik, 29 Temmuz-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında mangal, barbekü ve semaver gibi araçlarla ateşli piknik yapılmasını yasakladı. Daha önce 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin belirli saatlerde yasaklandığını duyuran Valilik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu ek tedbiri hayata geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla daha önce belirlenen ve ilan edilen alanlar dışında tüm ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, ormanlarımızın yangınlardan korunması amacıyla kontrollü piknik alanlarında 29 Temmuz-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü gibi araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetler yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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