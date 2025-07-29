Şanlıurfa’da Tır Kazası: Otomobil Bariyerlere Çıktı, 3 Yaralı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda Kabahaydar kavşağı yakınlarında tırın çarptığı otomobil demir bariyerlere çıktı, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi, soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da Tır Kazası: Otomobil Bariyerlere Çıktı, 3 Yaralı
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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Kabahaydar kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir tırın çarptığı otomobil demir bariyerlerin üzerine çıktı. Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz 2025 günü yaşanan kazada, Bülent K.’nin kullandığı 24 ACG 631 plakalı tır, aynı yönde seyreden Aziz A. yönetimindeki 27 AFS 621 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak üzerine çıktı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgenin trafik yoğunluğu ve geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle riskli bir nokta olduğu bilinen Kabahaydar kavşağında, trafik akışının düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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