Kayseri’de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı, 4’ü Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin dolandırılmasıyla ilgili gelen şikâyet üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu olaya karıştığı belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., Ç.Y., S.K., Y.İ., A.O., U.H. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.Ç., Ç.Y., S.K. ve Y.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA