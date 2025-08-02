Kayseri’de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı, 4’ü Tutuklandı

Kayseri’de iki kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 7 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri’de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı, 4’ü Tutuklandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin dolandırılmasıyla ilgili gelen şikâyet üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu olaya karıştığı belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., Ç.Y., S.K., Y.İ., A.O., U.H. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.Ç., Ç.Y., S.K. ve Y.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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