Osmaniye’de Sanayi Kavşağında Kaza: 3 Kişi Yaralandı

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Kaza, D400 karayolu üzerindeki Cumhuriyet Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi A. yönetimindeki 63 HZ 443 plakalı otomobil ile Faruk Kıvrak idaresindeki 80 AFE 060 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazanın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA