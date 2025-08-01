Yokuşta Hareket Eden Araçtan Atlayan Sürücü Feci Şekilde Can Verdi

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Kaza, Pülümür ilçesine bağlı Ağaşenlik köyü Koçpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Yavuz Dal, köy yolunda pikap tipi aracıyla seyir halindeyken aracın yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket etmesi üzerine paniğe kapılarak araçtan atladı. Ancak Dal, dengesini kaybederek hareket halindeki aracın altında kaldı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Dal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Dal’ın cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA