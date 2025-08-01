Termosa Sakladığı Uyuşturucuya "İçiciyim" Savunması Yetmedi: Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 32 yaşındaki F.K.’yi izlemeye aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerindeki aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ancak F.K.’nin çantasında bulunan termos, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Detaylı inceleme sonucu termosta özel bir bölmeye saklanmış yaklaşık 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde "Satış yapmıyorum, sadece kullanıcısıyım" diyen F.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA