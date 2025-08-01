Manisa’da Zeytinlikte Top Mermisi Bulundu
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir zeytinlikte sulama yapan vatandaş, patlamamış bir top mermisine rastladı. Olay yerine gelen ekipler, mühimmatı güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdi.
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Çukuroba Mahallesi’nde zeytin ağaçlarını sulamakta olan Kemal Yıldız, tarlasında şüpheli bir cisim fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren Yıldız’ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Güvenlik önlemleri alınarak yapılan incelemenin ardından, patlamamış top mermisi kontrollü bir şekilde imha edildi.
Kaynak: AA
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