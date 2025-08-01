Burdur’da Seyir Halindeki Tır Yanarak Hurdaya Döndü

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Yangın, D-650 karayolunun Tekkeköy mevkiinde saat 16.00 civarında meydana geldi. 06 CNU 487 plakalı tırı kullanan 49 yaşındaki Remzi Y., aracının motor kısmından çıkan dumanları fark edince tırı hemen emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak tır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı yol kenarındaki otluk alandaki yangın da kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA