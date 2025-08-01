Bartın’da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi! 3 Yaralı

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Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi. Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bartın’da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi! 3 YaralıKazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken,, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA