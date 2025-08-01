Bartın’da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi! 3 Yaralı

Bartın’da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Feci kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bartın-...

Son Güncelleme:
Bartın’da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi! 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi. Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bartın’da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi! 3 YaralıKazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken,, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bartın Trafik kazası
Son Güncelleme:
Aydın’da Korkutan Anlar! Ağaç Aracın Üstüne Devrildi Aydın’da Korkutan Anlar! Ağaç Aracın Üstüne Devrildi
Osmaniye’de Sanayi Kavşağında Kaza: 3 Kişi Yaralandı Osmaniye’de Sanayi Kavşağında Kaza: 3 Kişi Yaralandı
Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu
Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Akaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak
9 Günlük Bebeği Satın Alan Çocuk Doktoru Serbest Bırakıldı! Sözleri Pes Dedirtti 9 Günlük Bebeği Satın Alan Çocuk Doktoru Serbest Bırakıldı! Sözleri Pes Dedirtti