Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Erzincan’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sırasında 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.P. isimli şahıs hakkında, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a muhalefet (T.C.K. 2313 SKM) ile Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: İHA