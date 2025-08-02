Datça Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan’a yasa dışı yollardan gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Datça Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği bildirildi. Olay, 2 Ağustos 2025 tarihinde, göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ulaşan ihbarla ortaya çıktı. İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Datça açıklarında bulunan fiber teknedeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, teknenin motor arızası nedeniyle kontrolünü kaybederek sürüklendiği tespit edildi. Ekipler, tehlikeli bir durumda olan göçmenleri güvenli bir şekilde kurtararak Datça Limanı’na getirdi. Kurtarılan 17 düzensiz göçmenin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma veya hayati tehlike bulunmadığı belirtildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
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