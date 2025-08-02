Burdur Kışla Mahallesi’nde Arazi Yangını

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Burdur merkez Kışla Mahallesi Dombacı mevkiinde, 2 Ağustos 2025 tarihinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. 7 araç ve 23 personelin katılımıyla gerçekleştirilen yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca, 100’e yakın çeşitli türden ağaç ile onlarca sulama borusu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çevredeki diğer alanlara sıçramadan söndürülmesi, daha büyük bir felaketin önüne geçti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA