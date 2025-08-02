Kocaeli Başiskele’de Otomobil Evin Bahçesine Uçtu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Kanlıdere Caddesi’nde, saat 08.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. N.B. idaresindeki 05 AL 880 plakalı Skoda marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, takla atarak yaklaşık 7 metrelik yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. Tepetaklak olan otomobilin sürücüsü N.B., kazada yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü N.B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA