Bursa Nilüfer’de Feci Kaza

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi’nde, saat 01.45 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Tuğba Akpınar (35) idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tuğba Akpınar ve yanında bulunan kardeşi Seda Akpınar (28) araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan Tuğba ve Seda Akpınar’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İsmail S., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.