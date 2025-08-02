Bursa Nilüfer’de Feci Kaza

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında Tuğba Akpınar (35) ve kardeşi Seda Akpınar (28) hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer sürücü İsmail S. (22) gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Bursa Nilüfer’de Feci Kaza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi’nde, saat 01.45 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Tuğba Akpınar (35) idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tuğba Akpınar ve yanında bulunan kardeşi Seda Akpınar (28) araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan Tuğba ve Seda Akpınar’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İsmail S., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bursa İznik’te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 YaralıBursa İznik’te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 YaralıYurttan Haberler

Etiketler
Bursa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Osmaniye Düziçi’nde Tanker Yangını: İtfaiye Faciayı Önledi Osmaniye Düziçi’nde Tanker Yangını: İtfaiye Faciayı Önledi
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
Bursa İznik’te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı Bursa İznik’te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi