Bursa İznik’te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa İznik’te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde, İznik-Orhangazi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, 54 RD 356 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 MHR 87 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. Tofaş marka otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, aynı araçta bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Mercedes marka otomobilde ise yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: İHA

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Bursa Trafik kazası
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