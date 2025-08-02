Düzce Bahçeşehir’de Kamyon ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

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Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi 12. Bölge civarında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. 21 AAF 531 plakalı kamyon ile bir yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar N.N.U. (37), L.U. (10), S.Y. (22) ve M.B. (65)’yi Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ancak, kazanın detaylarının netleşmesi için polis ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA