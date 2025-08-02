Aydın Köşk’te Feci Kaza: 1 Ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Barış Sarı motosikletiyle kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın Köşk’te Feci Kaza: 1 Ölü
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Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşanan trafik kazası, genç bir hayatı söndürdü. Aydın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Eğrikavak Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Barış Sarı, iddiaya göre arkadaşı G.Ö. ile birlikte Aydın-Denizli yolu üzerindeki Ovaköy mevkiinde bulunan bir eğlence mekanına gitti. Geceyi burada geçiren Sarı, sabaha karşı eve dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Ancak, karayolunda seyir halindeyken bir kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barış Sarı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsünün kimliği ve kazanın detayları henüz netlik kazanmadı. Soruşturma kapsamında, kazanın nedenleri, sürücülerin durumu ve yol koşulları gibi unsurlar detaylı bir şekilde araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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