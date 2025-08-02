Hatay Dörtyol’da Sağanak Felaketi

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Hatay’ın Dörtyol ve Payas ilçeleri, 2 Ağustos 2025 sabahı aniden bastıran sağanak yağışın etkisiyle adeta sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 65 yılın en kurak dönemini geçiren ve geçtiğimiz yıla oranla yağış miktarında %64 azalma yaşanan Hatay’da, uzun süredir beklenen yağmur, sevindirici olmaktan çok kaosa neden oldu. Kavurucu sıcakların etkisindeki bölgede, sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.

Dörtyol’un sanayi bölgeleri, kavşakları ve ana caddelerinde biriken yağmur suları, özellikle mazgalların tıkanmasıyla birlikte ciddi su baskınlarına yol açtı. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde trafikte aksamalar yaşanırken, birçok araç sular altında kalarak mahsur kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı o anlar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerle sosyal medyada yankı buldu. Görüntülerde, araçların su birikintilerinde ilerleyemediği ve bazı sürücülerin araçlarını terk etmek zorunda kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA